No aniversário de Paraíso das Águas, governador entrega obras e anuncia novos investimentos

O governador Reinaldo Azambuja - Foto: Divulgação

Município mais novo de Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas completa neste dia 30 de setembro 16 anos de emancipação política, e comemora a data com entrega de obras e anúncio de novos investimentos do Governo do Estado.

Em visita ao município nesta sexta-feira, dia 27, o governador Reinaldo Azambuja entregou a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Guilhermina e adjacências, no bairro Bom Jesus, um investimento de mais de R$ 1 milhão, assinou ordem de serviço de diversas obras, anunciou outras e falou sobre as parcerias com os municípios.

De 2015 a 2019, Paraíso das Águas recebeu mais de R$ 53 milhões em investimentos estaduais, sendo R$ 44 milhões em obras de infraestrutura, como a drenagem de águas pluviais na Rua Guariroba e Rodovia MS-316 – 2ª etapa, onde foram aplicados R$ 1,4 milhão.

Durante a visita o governador ainda entregou materiais esportivos para estimular a prática de exercícios físicos e lazer aos estudantes e visitou a obra de construção da EM Joaquim Cândido no Distrito de Bela Alvorada.