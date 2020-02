Nioaque terá mais de R$ 15 milhões em investimentos neste ano em saneamento, iluminação e asfalto

Com R$ 11 milhões para obras de saneamento, mais R$ 5 milhões para pavimentação de ruas e asfalto, do Governo Presente e instalação de iluminação de LED, a população de Nioaque deverá contar este ano com inúmeras melhorias no município - Foto: Divulgação

Com R$ 11 milhões para obras de saneamento, mais R$ 5 milhões para pavimentação de ruas e asfalto, do Governo Presente e instalação de iluminação de LED, a população de Nioaque deverá contar este ano com inúmeras melhorias no município. As informações foram repassadas pelo prefeito da cidade Valdir Junior (PSDB).



No mês passado, o prefeito recebeu o Diretor-Presidente da Sanesul Walter Benedito Carneiro Júnior e o Diretor de Engenharia e Meio Ambiente Helianey Paulo da Silva. Na ocasião, o diretor-Presidente Walter anunciou o investimento de aproximadamente R$ 11 milhões e cem mil oriundos do programa Avançar Cidades, junto a Caixa Econômica Federal, para a execução de 25 quilômetros de rede e uma nova estação de tratamento de esgoto com capacidade de tratar 50 litros por segundo. Com isso o índice de saneamento da cidade que hoje é de 38% passará para mais de 90% com as obras.



Junior falou ainda dos avanços no tratamento de resíduos no município com a criação do aterro Sanitário em Nioaque. “Buscamos investimentos e conseguimos resolvera a construção do transbordo de coleta de lixo que é levado pra cidade de Jardim”, enfatizou.



O prefeito anunciou ainda que Nioaque faz parte do programa Governo presente a ser anunciado em Março pelo governador Reinaldo Azambuja. "Teremos obras importantes de infraestrutura urbana que contempla asfalto até o frigorifico e o balneárioio saltinho, com investimentos de mais de R$ 5 milhões; Isso vai gerar mais empregos e impulsionar a economia local", enfatizou o prefeito.



Iluminação – A Prefeitura também iniciou a instalação de lâmpadas de LED nas principais vias do município, conforme assinatura de contrato do Programa Eficiência Energética, da ENERGISA no valor de R$ 92. 866,59.



A instalação das lâmpadas de LED (trocando pelas lâmpadas atuais), está sendo realizada na Rodoviária Municipal Gumercindo Couto, Avenida Visconde Taunay, Praça XV de Novembro (Praça Central), e Praça dos Heróis. Sendo assim, nas principais vias da cidade.

O Prefeito Valdir Júnior enfatiza a importância desta conquista para Nioaque, visto que o Município ganha com a economia no consumo de energia e uma iluminação mais eficiente, trazendo mais segurança para os munícipes. A inauguração será feita em março, no aniversário da cidade.