'Ninguém vai me intimidar', diz Jucá sobre operação da PF que foca seus filhos

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), reagiu nesta quinta-feira, 28, à operação da Polícia Federal (PF) que teve seus filhos e enteados como alvo. "Ninguém vai me intimidar", disse ao chegar para uma reunião na presidência do Senado.

Líderes partidários estão reunidos para decidir se levam ao plenário da Casa a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou e determinou o recolhimento noturno do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Questionado se considerava a operação desta manhã como uma intimidação à ameaça de o Senado derrubar a decisão do STF contra Aécio, Jucá, demonstrando irritação, foi sucinto: "Deduzam".

A Polícia Federal em Roraima, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Anel de Giges, na manhã desta quinta-feira, com o objetivo de investigar organização criminosa acusada de peculato, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas. Dois filhos e dois enteados de Jucá são alvo da operação.

