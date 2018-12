Netanyahu chega ao Brasil para visita de cinco dias

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desembarcou na final da manhã de hoje (28) na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para uma visita de cinco dias ao Brasil. O premiê de Israel foi recebido pelo prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e pelo futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Netanyahu seguirá para o hotel onde ficará hospedado, o Hilton de Copacabana, e, às 14h, almoça com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, no Forte de Copacabana.

No final da tarde, Netanyahu irá à sinagoga Beit Yaakov para a cerimônia religiosa do shabat. No domingo (30), ele se reúne com jornalistas, líderes da comunidade judaica e Amigos Cristãos de Israel.

Na segunda-feira (31), segue para Brasília, onde acompanhará a posse de Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Ele retorna para Israel na noite do dia 1º.