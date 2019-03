Neno Razuk cobra recursos para saúde em Naviraí e torre de celular para aldeia em Caarapó

Em sessão ordinária desta quinta-feira (7), o deputado estadual Neno Razuk solicitou informações sobre repasses de recursos para atender a área da saúde no município de Naviraí. O deputado solicitou respostas do governo do Estado sobre o motivo do atraso do repasse e se há previsão para o restabelecimento.

Ainda durante a sessão desta quinta-feira, o deputado também solicitou a instalação de torre de captação de sinal de celular, com internet, na aldeia Tey Ikuê e região do Bocajá, localizada no município de Caarapó. A aldeia reúne quase 6 mil moradores, incluindo jovens estudantes que utilizam este meio para aprimorarem seus estudos.