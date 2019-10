Neno critica protesto que fechou rodovia e teria impossibilitado salvar uma criança

O deputado Neno Razuk (PTB) - Foto: Divulgação

O deputado Neno Razuk (PTB) ocupou a tribuna durante sessão desta quarta-feira (2) para criticar protesto na Rodovia MS-156, em Dourados, que, segundo o deputado, foi em prol do fim do transporte coletivo gratuito aos universitários. O parlamentar disse que é possível protestar, porém sem afetar o livre trânsito de emergências e cargas vivas, como em outros protestos.

“Mas isso não aconteceu. Pelas informações que chegaram a mim, não deixaram passar uma família com uma criança de 1 ano que estaria com febre. A criança faleceu com a demora do atendimento. Estou irritado profundamente com isso e perdoem o desabafo, mas fiquei sabendo que o protesto ocorre por motivações políticas. Quero saber se os vereadores envolvidos vão responder por isso?”, questionou o deputado Neno Razuk.

De acordo com o parlamentar, o caso já está sendo apurado pelas autoridades policiais e que o transporte aos universitários é um benefício concedido pela Prefeitura de Dourados, mas que teve que ser desfeito devido a falta de recursos. “Além disso, o dinheiro repassado pelo Fundeb são para os transportes escolares das crianças”, justificou Neno Razuk.

Para o deputado Barbosinha (DEM) é preciso apurar o caso. “Há divergências de informações e conhecendo os vereadores que supostamente estariam envolvidos quero ouvir as versões deles, pois temos que dar o direito da ampla defesa. De qualquer forma a morte dessa criança será apurada”, afirmou o líder do Governo na Assembleia Legislativa.