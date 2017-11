Nelsinho Trad dá posse as Comissões Executivas do PTB Mulher de Campo Grande

O presidente estadual da sigla Nelsinho Trad, que deu posse a Comissões Executivas do PTB Mulher e abonou filiações, elogiou o trabalho das mulheres e citou a importância e o desafio que é reconstruir um partido - Divulgação



O PTB de Mato Grosso do Sul realizou na ultima terça-feira (14) um encontro na Câmara Municipal de Campo Grande para empossar Maria Thereza e Fátima Souza, respectivamente no PTB Mulher Estadual e Municipal, além disso, também foi discutida a importância da participação da mulher na política.

Mesmo sendo véspera de feriado não impediu que o plenário lotasse. O encontro contou com a apresentação do artista regional Irwing Ferreira e do grupo “Las Voces de La Experiência”. “Quero agradecer a presença de todos que, mesmo com o feriado prolongado, vieram prestigiar mais uma conquista do PTB-MS”, declarou o secretário-geral da Comissão Executiva Estadual, Adaltro Albineli, ao abrir o encontro.

O presidente estadual da sigla Nelsinho Trad, que deu posse a Comissões Executivas do PTB Mulher e abonou filiações, elogiou o trabalho das mulheres e citou a importância e o desafio que é reconstruir um partido. “Nós estamos reorganizando o PTB e quem comanda um partido, tem o dever de preparar a agremiação partidária para o futuro embate que terão pela frente, isso faz parte da democracia politica que estamos vivendo. E hoje passo esse desafio para Maria Thereza e Fátima, junto com a comissão, deverão se comunicar com os municípios do estado e plantar a semente do PTB Mulher em todas essas cidades. A nossa direção nacional, na qual estamos subordinados, nos determina que façamos a posse e a instituição do PTB Jovem, PTB Mulher e PTB Afro. E confesso para vocês não é fácil montar um partido, a gente viaja, conhece pessoas, instala o partido e deixamos a nossa história, somos uma equipe, e cada membro tem o seu grau de responsabilidade. Hoje estou orgulhoso de poder fazer parte de mais uma conquista do PTB que é a posse do PTB Mulher Estadual e Municipal, e espero de vocês a multiplicação desse trabalho nos outros municípios, parabéns mulheres por cada dia mais quererem conquistar o espaço de vocês”.

Otávio Trad, vereador representante do PTB na Câmara agradeceu a presença das mulheres e falou da força feminina. “A representatividade feminina é muito aquém do que deveria ser, venho com o sentimento de muita alegria, porque sei que você Maria Thereza vai contribuir muito para o partido, assim como a Fátima, conheço a história de vocês, e coloco meu gabinete a disposição da diretoria, tenho certeza que vocês vão fazer com que o PTB tenha êxito nas próximas eleições”, agradece.

A presidente Estadual do PTB Mulher, Maria Thereza em seu discurso citou a dificuldade de valorização das mulheres na política. “Os partidos colocam as mulheres para cota. Queremos para política. Colocar a mulher no lugar que ela merece e valorizar, apoiar e incentivar. Mais do que tudo empoderar a mulher, que é a autoridade maior em uma família. Ela tem que estar inserida na política. Sou mãe de cinco filhos, psicóloga, sempre me posicionei em prol de políticas públicas para as mulheres, defendendo principalmente a lei Maria da Penha, e é com o mesmo propósito que aceito o desafio de assumir uma função importante dentro do PTB, eu e minhas companheiras vamos trabalhar para que o nosso espaço seja reconhecido e valorizado”, finaliza Maria Thereza.

Participaram da posse o vereador Otávio Trad (PTB) o vereador de Ponta Porã Agnaldo Miudinho (PTB), a vereadora de Angélica Marieta Pereira (PTB), o ex-vereador Saci, Felipe Batista presidente municipal do PTB de Chapadão do Sul, presidente estadual do PTB Jovem Zé Du, presidente estadual do PTB Afro Agnaldo Silva, o superintendente de Ações Preventivas ao uso de Drogas da Guarda Municipal de Campo Grande Ronnie Gonzaga, a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher Carla Stephanini, a coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, membros da Executiva Estadual Adaltro Albineli, Maria de Fátima e Delcimar Zanatta, além das lideranças dos bairros e filiados da sigla.