Nelsinho Trad chama atenção para polêmica nuclear envolvendo o Irã

O senador Nelsinho Trad é o presidente da Comissão de Relações Exteriores - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores), senador Nelsinho Trad (PSD), chamou atenção nesta quinta-feira (7) para a decisão do governo do Irã de continuar com seu programa nuclear, ao anunciar que irá injetar gás de urânio em 1.044 centrífugas.

Como lembrou o senador, a decisão do governo da nação islâmica afasta o país "ainda mais" do histórico acordo nuclear assinado com os Estados Unidos em 2015, quando Barack Obama era o presidente norte-americano. A partir da gestão de Donald Trump, os EUA optaram por abandonar o acordo.

"Na época da assinatura, o governo iraniano havia concordado em transformar sua principal usina em um centro nuclear científico e de Física, mas apenas para pesquisas e objetivos sociais. O presidente do Irã, Hassan Rohani, culpou a atual administração dos EUA pela redução dos compromissos nucleares. A mudança de diretriz da nação persa preocupa os EUA, mas também a Rússia. Na prática, o governo islâmico já alterou o status da sua principal usina de "autorizada a pesquisas" para 'local de atividade nuclear'", informou Trad.

Nesta quinta-feira, a Organização Iraniana de Energia Atômica confirmou que a produção e coleta de urânio enriquecido foram retomadas na cidade de Fordo. A CRE deve voltar a reunir-se no dia 21 de novembro para a retomada de votações e sabatinas com diplomatas indicados pelo governo brasileiro para postos representativos no exterior. A pauta deliberativa prevista para esta quinta-feira acabou não sendo abordada, pois o quórum não foi atingido.