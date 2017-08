Nelsinho lidera disputa ao Senado em pesquisa feita em 48 cidades

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), em 48 municípios de Mato Grosso do Sul, no período de 24 de julho ao dia 3 de agosto, ouviu a preferência dos eleitores para disputa ao Senado nas eleições de 2018. Nos votos estimulados, o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB), leva a preferência do eleitorado com 42,99% das opções, sendo que na Capital obteve 47,09% de favoritismo e no Interior do Estado 41%.

Como no próximo ano serão eleitos dois senadores, a outra vaga tem disputa entre os possíveis candidatos Zeca do PT, seguido do juiz Odilon de Oliveira, com 27,42%. No entanto, a porcentagem de brancos e nulos atinge a marca de 32,27%.

Os outros candidatos ficaram assim distribuídos, o senador Waldemir Moka (PMDB) com 22,61%, seguido de Ricardo Ayache (PSB) que tem 6,28% e o senador Pedro Chaves (PSC) com 2,30% da preferência dos eleitores.

Na questão de rejeição, onde o eleitor não votaria naquele candidato em hipótese alguma, quem está na frente é o deputado federal petista Zeca do PT, com 57,26% de rejeição. Em seguida aparece o ex-prefeito Nelsinho Trad, com 31,31 dos eleitores. Os que tiveram menos rejeição foram o juiz Odilon, com apenas 5,37 do eleitorado, seguido do senador Pedro Chaves (6,69%) e Ricardo Ayache, com 8,32% dos votos. O senado Waldemir Moka aparece com 27,61% de índice de rejeição.

Na pesquisa espontânea, o número de eleitores que não sabe em quem votar ou que não confirmou o primeiro nome na disputa ao Senado, ultrapassou a marca dos 90%. Os primeiros candidatos surgem com Zeca do PT (0,73%), seguido de Nelsinho Trad (0,71%); Moka (0,50%); Ricardo Ayache (0,38%), senador Pedro Chaves (0,09%) e o juiz Odilon de Oliveira (0,06%).

O Ipems ouviu 1.528 eleitores em 48 municípios do Estado e margem de erro de 2,51 pontos para mais ou para menos.

