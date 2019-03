Nelsinho convoca ministros para explicações

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), convocou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a ser ouvido na comissão no dia 4 de abril. O plano é saber qual a política do Itamaraty nos próximos anos. As relações com a China também deve pautar a reunião.

— Na oportunidade ele [Ernesto Araújo] terá a chance de apresentar a política que deverá ser empreendida no Itamaraty, nos anos do governo Bolsonaro, e nós vamos abrir o debate, como é o dever desta Casa, para poder debater assuntos não só relacionados a essa questão — afirmou o presidente da CRE, referindo-se também às relações comerciais com a China, tema de debate entre os membros da comissão.

Na semana seguinte, informou Trad, no dia 11, será realizada audiência com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva.

Nelsinho também convocará o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes para falar do acordo que levou à cessão da Base de Alcântara (MA) para lançamentos de foguetes e satélites pelos Estados Unidos. Também ficou definido que esse tema será tratado na audiência já agendada com Ernesto Araujo, assim como o envolvimento do Brasil na crise institucional e sócio-econômica que atravessa a Venezuela.