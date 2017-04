Nelsinho começa a articular diretórios municipais do PTB

O presidente estadual do PTB de Campo Grande, Nelsinho Trad, esteve reunido esta semana com vereadores de diversas regiões do Estado para acertar os detalhes da criação das novas Executivas nos respectivos municípios.

Representando o município de Juti estava o vereador Vando Adão, Laguna Carapã o vice-prefeito Doreli Portela, Rio Negro Valdir Ficher, Camapuã Altmir Abdias, Batayporã Cacildo Paião, Miranda o vice-prefeito Adailton Rojo, Angélica Marieta Pereira, Coronel Sapucaia Claudia Ferreira, Anaurilândia Danilo Alves, Aparecida do Taboado Walteir José, Aral Moreira os vereadores Ricardo Miranda e Alci Paim, Corguinho Sebastião Alberto, Itaquiraí Carlos Alberto, Ivinhema Estefan Martins, Ribas do Rio Pardo Luiz Antonio, Selvíria o vereador Luciano da Silva e o vice-prefeito Lourivaldo Cavalcante, o vereador de Bandeirantes Eugênio Fernandes, Marcelo Martins de Figueirão, Raphael Albuquerque de Anastácio, do município de Rio Brilhante Tânia Mara e Adão Evandro, Campo Grande Otávio Trad, Ponta Porã o vereador Agnaldo Pereira e Japorã o prefeito Vanderley Bispo.

Nelsinho também recebeu os vereadores do município de Angélica Almir Fagundes (DEM), Aparecido Geraldo (PDT), Adão Gonçalves (PMDB), Rubens Bogaz (PEN), e Aparecido Geraldo (PDT), em Coronel Sapucaia Roberto Pereira (PPS), João Batista (PRP), Célia Cristina (PR), do município de Miranda estavam os vereadores Adimar Albuquerque (PP), Nilton Cezar (PDT), Assumpção Junior (PDT) e Rodirlei Lisboa (PSB), de Taquarussu Clovis Leandro Ferreira Crivelli (PR) e Valmir Vieira de Oliveira (PSDB), de Itaquiraí Edino Carlos Leite (PT), Joel José Cardozo (PDT) e por fim os vereadores de Anaurilândia Guilherme (PROS), Adão (PMDB) e Rafael (PROS).

“As novas sedes servirão para fortalecer o partido na região. Vamos trabalhar para mostrar aos nossos municípios o quanto o PTB é forte. São municípios que estão em constante desenvolvimento, e necessitam de pessoas que façam política de qualidade e lutem pelo bem da população. Assim estaremos nos preparando, e preparando os municípios para as próximas eleições”, destacou o presidente estadual do PTB, Nelsinho Trad.

O presidente está montando o roteiro de viagens junto com a Comissão Executiva Estadual que tem início na primeira quinzena do mês de abril. Nelsinho garante que o PTB será representado nos 79 municípios. “Estamos trabalhando para isso, é um trabalho intenso, e que leva tempo, já começamos nos reunir com os vereadores, vice-prefeito e prefeito do PTB para em breve oficializar os membros das Comissões Executivas Municipais”, finaliza.

