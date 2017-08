Apesar de liderar vaga para o Senador, vereador Nelsinho ainda atua como médico

Além de levar a medicina preventiva para o interior, Nelsinho é presidente do PTB estadual e aproveita para levar também a história do partido, ele relembra os grandes nomes que passaram pela sigla petebista / Divulgação

Em entrevista concedida ao Giro Estadual de Notícias, transmitido simultaneamente para as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação, Nelsinho falou sua atuação na medicina como médico urologista, realizando palestra sobre saúde do homem. Ele também comentou sobre sua candidatura ao senado sendo um dos preferidos da população.

Desde agosto de 2015, Nelsinho Trad é presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-MS), ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Campo Grande.

“Quando eu quis entrar para a política, meu pai me deu o seguinte conselho, ‘a política você está, você não pode largar a sua profissão’. Então eu tenho trabalhado como médico, levando ao interior a saúde prostática do homem através de palestras e atendimentos, conscientizando os homens sobre a importância da prevenção. Hoje o câncer da próstata é um problema”, explica.

Além de levar a medicina preventiva para o interior, Nelsinho é presidente do PTB estadual e aproveita para levar também a história do partido, ele relembra os grandes nomes que passaram pela sigla petebista. “Pedro Pedrossian, Lúdio Coelho, Nelson Trad, fizeram história dentro do partido, e é essa lembrança que eu levo aos diretórios que estamos montando. Das 79 cidades faltam apenas 9 para fecharmos o ciclo da nossa peregrinação partidária”, comenta.

O presidente lamenta o caos político que o país vem enfrentando e espera que a justiça seja feita. “Eu lamento a oportunidade que estamos atravessando, e tenho a convicção que isso tem que ser uma página virada, e aquele que teve algum problema que pague na justiça, e que a gente possa virar a página, para o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, desenvolvimento e renda. O Brasil é um país maravilhoso, o setor do agronegócio sempre mostra sua força, o que precisa é dar uma oportunidade aos brasileiros, o brasileiro é um povo pacífico, o Mato Grosso do Sul tem sua particularidade, é um Estado jovem, e eu tenho certeza que vamos viver melhores tempos, vamos olhar pra frente com esperança e vontade de trabalho e que nas próximas eleições podemos escolher os nossos representantes que vão dar as verdadeiras oportunidades para as cidades crescerem e se desenvolverem”, desabafa.

Eleições 2018

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), se as eleições fossem hoje, o ex-prefeito Nelson Trad Filho (PTB) ocuparia uma vaga para o Senado. Nelsinho aparece à frente, com 46,75% das intenções de voto, é o favorito entre os eleitores da Capital.

“Primeiro agradeço o resultado, em uma pesquisa ser colocado em primeiro lugar, não posso deixar de manifestar a minha gratidão, a gratidão precede a honra como dizia meu saudoso pai, agradeço a população pela confiança. Penso que isso é resultado do reflexo do trabalho que a gente já demonstrou que sabe realizar, na época em que fui prefeito de Campo Grande, muitas obras foram realizadas, várias vezes fui premiado a nível Nacional, fui considerado no final do mandato o melhor prefeito das Capitais do Brasil, e isso nos da o crédito de uma confiança que esta sendo manifestada nas pesquisas.

Segundo Nelsinho a uma determinação da direção do PTB Nacional que quer que o PTB lance candidatos na majoritária em todos os Estados.

Veja Também

Comentários