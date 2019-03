Nelsinho acredita que haverá contrapartida em liberação de vistos a americanos

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, falou sobre a visita aos Estados Unidos junto à comitiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele destacou que acredita haver uma contrapartida com a liberação de visto brasileiro para viajantes estadunidenses. "Com certeza haverá de ter uma contrapartida", destacou. As declarações foram dadas durante entrevista à Rádio Senado nesta segunda-feira (18).

Diretamente da capital Washington, Nelsinho Trad afirmou ter participado de encontros voltados para o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos. O senador disse que participou de um jantar de trabalho na embaixada brasileira com vários ministros brasileiros e empresários norte-americanos, além do presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro. O aperfeiçoamento das relações econômicas entre os países foi um dos principais assuntos discutidos, segundo o senador.

Nelsinho Trad também informou que teria nesta segunda (18) agenda no Congresso dos EUA para aproximação dos parlamentos de ambos os países e debater assuntos como a crise na Venezuela.

— Nós temos uma programação intensa ainda por estes dois dias para a gente coroar de êxito aqui essa visita que estamos fazendo aos Estados Unidos da América. Está sendo muito proveitosa essa visita no sentido de promover uma ação mais conjunta dos parlamentos — afirmou Nelsinho Trad.

Quanto à liberação do visto brasileiro para viajantes norte-americanos, sem medida recíproca por parte dos EUA, o senador disse que esse é um passo importante do governo brasileiro para reforçar os laços fraternos entre as duas nações. Afirmou ainda acreditar que “com certeza haverá de ter uma contrapartida”.