Nelsinho abona ficha de ex-conselheiro do TCE

?Assim como o presidente do PTB estadual no Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho retornou ao partido em 2015, após 12 anos, partido no qual foi eleito vereador e deputado estadual, ontem (26) o pecuarista três-lagoense Cicero Antônio de Souza retorna a família petebista, Cícero assinou sua ficha de filiação no PTB abonada por Nelsinho.

Cícero foi deputado estadual por quatro mandatos, presidente da Assembleia Legislativa e por quatro vezes presidente do Tribunal de Contas.

“E já dizia o ditado: O bom filho à casa torna, Cícero vem pra somar junto ao partido, com seu currículo vasto vamos fortalecer ainda mais o PTB em Três Lagoas, município com o maior número de filiados da sigla”, comemorou Nelsinho.



