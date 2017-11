Não tenho decisão; continuo focado no Ministério, diz Meirelles sobre eleição

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira, 10, que não tomou nenhuma decisão sobre eventual candidatura nas eleições de 2018. Ele afirmou "ter conhecimento" de que é um presidenciável porque pessoas citam seu nome nas bolsas de apostas e têm essa expectativa de que ele concorra. Meirelles frisou, porém, que essas especulações não afetam a condução da política econômica, pelo contrário: reforçam as propostas da atual equipe de continuidade das reformas.

"Não tenho decisão (sobre as eleições de 2018)", disse o ministro em entrevista coletiva após almoço com empresários na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). "Continuo focado no Ministério da Fazenda", acrescentou. Ele evitou todas as perguntas sobre se ele gostaria de um dia ser candidato. "São diferentes maneiras de perguntar a mesma coisa", brincou.

Mais cedo, Meirelles disse que o assunto candidatura seria algo a ser avaliado em março do ano que vem (perto do prazo limite para a desincompatibilização de quem ocupa cargos públicos). Questionado sobre essa declaração, ele desconversou. "Todos deverão tomar uma decisão (nessa data) se concorrerão a cargo eletivo", disse.

O ministro voltou a dizer que, em recente entrevista à Veja, não disse ser presidenciável, mas sim que tinha o conhecimento por conta das especulações. "Não disse que sou (presidenciável), nem disse que sou candidato. Não sou no momento, sou ministro da Fazenda", afirmou.

Para Meirelles, a especulação em torno de seu nome reforça a política econômica atual, e o debate político cria um ambiente positivo para o andamento das reformas. Ele rechaçou ideia de que essas conversas em torno de uma candidatura ou não atrapalhem as articulações pela reforma da Previdência. "Os políticos entendem que existe a especulação, eles são experientes", avaliou.