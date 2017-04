Não tenho absolutamente nenhuma preocupação com a eleição de 2018, diz Renan

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), afirmou não ter "absolutamente nenhuma preocupação" com a eleição de 2018, nem com alianças políticas. "O que me preocupa é a necessidade de dar rumo à economia, ao governo, é isso que está na ordem do dia, não a eleição. O ano de 2018 será tratado em 2018", declarou.

Renan disse que o seu sentimento sobre o assunto é de que "conversar não arranca pedaço". "Imagina se eu estou preocupado com candidatura ou com aliança política", disse. Ao ser questionado sobre uma eventual aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Renan disse que não o vê desde o velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, em fevereiro.

"Em Alagoas nós temos o governador mais popular do Brasil. Estou dizendo isso para demonstrar que eu não tenho nenhuma preocupação com a eleição de 2018. Não é hora de antecipar isso. Nunca em Alagoas ninguém se elegeu três vezes senador, em 200 anos", afirmou. O atual governador do Estado é Renan Filho, filho do senador, que tentará reeleição.

