Não sou pré-candidato a presidente da República, diz Meirelles no Twitter

Após ser apontado como provável nome do PSD para a candidatura à Presidência em 2018, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou que seja pré-candidato ao cargo. Hoje, ele almoçou com integrantes da bancada do PSD, partido ao qual é filiado, em sua residência em Brasília. De acordo com o líder do partido na Câmara, Marcos Montes (MG), o PSD lançou o convite para que o ministro seja o candidato da legenda no ano que vem.

"Eu não sou pré-candidato à Presidência da República", disse Meirelles em seu perfil oficial no Twitter. Apesar disso, o ministro afirmou ter ficado "muito honrado com as palavras de todos os deputados do PSD".

Na saída do almoço, o líder do PSD disse que o ministro atende aos requisitos e, como comandante da economia, se credencia junto à sociedade e ao mercado.

"Meirelles recebe sempre com entusiasmo. Se vier a ser chamado, temos convicção de que vai atender ao chamado da sociedade", afirmou. O líder disse ainda que o ministro "deu um sorriso" ao ouvir a proposta, o que "vale mais do que duas palavras".

O ministro disse em seu Twitter, porém, que está concentrado em seu trabalho no Ministério da Fazenda, com o objetivo de recolocar o Brasil na rota do crescimento sustentado. "Seguirei debatendo a política econômica com todos os parlamentares", ressaltou Meirelles.

Segundo Montes, foram discutidos no almoço temas econômicos e políticos. Não se trataram detalhes de uma eventual candidatura, como a necessidade de desincompatibilização do cargo até abril como requer a lei. Montes também lembrou que a decisão ainda passará pela presidência do partido.

"Pedimos autorização para falar de política em nome dele (Meirelles). Ele disse praticamente que sim", acrescentou Montes. Para o líder, o nome do ministro "cai como uma luva" para a candidatura do PSD à Presidência em 2018. Ele lembrou que foi um "homem do partido" que liderou a retomada do crescimento.

