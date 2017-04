'Não sou candidato em 2018', diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, voltou a descartar que é candidato a algum cargo público em 2018, ano de eleições presidenciais. "Não sou candidato em 2018. Sou candidato a completar um bom governo", disse em entrevista ao "Programa do Ratinho", do SBT, gravada durante a semana e veiculada na noite desta sexta-feira.

Ele também destacou que não ser a favor "dessa quantidade" de partidos políticos. "Os partidos se converteram em siglas. Não acho útil para o País, em termos de governabilidade. Mas acho que virá alguma reforma política, que eliminara alguns partidos, mas sem traumas", disse.

Com relação à Operação Lava Jato, da Polícia Federal, Temer afirmou que sua preocupação é "zero". "As instituições estão funcionando tão fortemente. Eu sempre digo: vamos deixar a Lava Jato trabalhar em paz, vamos deixar o Ministério Público cumprir seu papel, o Judiciário cumprir seu papel e vamos continuar trabalhando. Se você parar o País, prejudica o cidadão". (José Roberto Gomes - [email protected] )

