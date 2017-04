Não sou candidato a nada, diz Doria durante evento em São Paulo

São Paulo, 01/04/2017 - Em um movimento para evitar uma crise política com seu padrinho político, o prefeito de São Paulo, João Doria, fez nesse sábado (01) um discurso enfático negando que pretende ser candidato em 2018. "Quero dizer para os 'istas': não sou candidato a nada. Não sou candidato a governador ou presidente, sou candidato a continuar sendo um bom prefeito", afirmou o tucano durante a inauguração de um parque no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo.

No fim do evento, Doria reforçou a promessa aos jornalistas presentes. "Fui eleito para quatro anos. Vou cumprir esse mandato". Reportagem publicada pelo Broadcast mostrou que Doria e seus aliados estão preocupados com o "fogo amigo" do PSDB deflagrado depois que ele começou a despontar como possível candidato à Presidência da República.

Após determinar uma "lei do silêncio" sobre o tema para seus auxiliares e aliados, Doria passou a agir para evitar a contaminação de sua relação com seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto.

