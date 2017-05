'Não quero ser julgado por convicções, mas por provas', diz Lula em ato

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou na noite desta quarta-feira, 10, o desejo de ser candidato à Presidência da República e que acredita que o julgamento dele não deve ser feito somente pela Justiça, mas também nas urnas.

"Eu não quero ser apenas julgado pela Justiça. Quero antes ser julgado pelo povo brasileiro", afirmou o ex-presidente, em ato favorável a ele realizado em Curitiba. "Não quero ser julgado por convicções, mas por provas."

Lula participou do protesto logo após o depoimento ao juiz Sergio Moro, da Operação Lava Jato. A suspeita é que o petista seja o verdadeiro dono do tríplex do Guarujá (SP). Os questionamentos ao ex-presidente duraram cerca de cinco horas.

"Eu quero respeito às leis e em troca quero respeito", afirmou, em referência ao juiz Moro. "Se tem um brasileiro em busca da verdade, sou eu. Virei a quantas audiências forem necessárias."

O ex-presidente também deu a sua versão para o depoimento. De acordo com Lula, ele esperava que "acusadores mostrassem algum documento de que eu seria o dono do apartamento". "Mas eles perguntaram se eu conheço (Candido) Vaccari e Paulo Okamotto, e não tenho vergonha deles", afirmou.

