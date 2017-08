"Não haverá aumento", diz Temer sobre alíquota do IR

O presidente da República, Michel Temer, enfatizou hoje (9) que não haverá aumento na alíquota do Imposto de Renda sobre Pessoa Física. O presidente participou da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no Rio de Janeiro, e reforçou a nota divulgada ontem pelo governo de que essa proposta não seria encaminhada ao Congresso.

"Não é verdade, não haverá aumento. Absolutamente, não haverá", disse o presidente, que recebeu aplausos pela declaração.

Temer destacou ações do governo no incremento do comércio exterior e afirmou que o Brasil, na presidência do Mercosul, trabalha para concretizar o acordo bilateral com a União Europeia.

O presidente destacou as reformas em discussão no Congresso Nacional e disse que traçou uma agenda com líderes partidários para concluir as reformas política, da Previdência e tributária até o fim deste ano.

"Ajustamos essa pauta para esse semestre. Se chegarmos ao final deste ano e tivermos completado o ciclo das reformas com essas três que apontei, teremos um 2018 mais próspero e mais desenvolvido no nosso país", disse o presidente que, além de aplausos, também recebeu vaias de parte da plateia, ao final de seu discurso.

