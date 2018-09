Não há uma pessoa imaginária que salvará o País, diz Temer

O presidente da República, Michel Temer, afirmou que não há uma "pessoa imaginária que salvará o País, tem que ter projeto" de governo para conduzir o País, em referência às eleições presidenciais. "Quando as pessoas forem dar sua procuração, seu voto, têm que examinar o projeto que (o candidato) apresenta", afirmou na cerimônia de encerramento do congresso Rio Oil&Gas, no Riocentro nesta quinta-feira, 27.

Segundo Temer, o seu governo salvou "coletivamente o País". "Adotamos uma série de medidas importantes para a Petrobras e para um conjunto de indústrias de petróleo e gás natural", disse em sua palestra.

Temer afirmou ainda que a "Petrobras hoje é o que deve ser, uma estatal reconhecida nacional e internacionalmente", da mesma forma que, com as reformas promovidas durante o seu governo, o País retomou a confiança dos investidores, que voltaram a se sentir seguros.

Segundo o presidente, há no Brasil um pessimismo que não condiz com a visão que lideranças políticas e empresariais do exterior têm do País.