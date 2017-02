Não é função do vereador distribuir “sacolão” e atender pedidos pessoais

O vereador Andre Salineiro colocou na porta de seu gabinete um informe sobre as funções do vereador / Divulgação/Assessoria

Ao longo do tempo, práticas ilegais como a compra de votos fizeram com que parte da população acreditasse que é função dos vereadores e prefeitos atender pedidos pessoais, doando dinheiro ou produtos. Com o início da legislatura na Câmara Municipal de Campo Grande, muitas pessoas já procuram os gabinetes com solicitações desse tipo.

O vereador André Salineiro explica porque não é possível atender a certos pedidos. “É muito mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. Quando alguém vem pedir dinheiro para alimentação, a compra de um remédio ou um emprego, o nosso papel é justamente buscar resolver os problemas sociais que estão impedindo essa pessoa de conseguir isso. Vamos fiscalizar se o município está fornecendo as medicações, vamos buscar formas de gerar emprego e renda para todos, por exemplo. É para isso que estamos aqui”, comenta.

Salineiro explica que é função dos 29 vereadores eleitos fiscalizar as ações do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais; propor novas leis que sejam de interesse da cidade, além de debatê-las, modificá-las e trabalhar para aprová-las; votar projetos de lei enviados pelo prefeito; organizar e fiscalizar os trabalhos da Câmara Municipal e representar os anseios da população para o bem comum.

Por outro lado, não é obrigação do vereador distribuir cestas básicas ou oferecer qualquer vantagem em serviços públicos, em que as leis já indicam se há prioridades e quem são os beneficiários. Também não cabe ao parlamentar prometer emprego, patrocinar festas e eventos e conseguir, por meio de influência, vagas para terceiros em órgãos públicos. O vereador também não deve ser procurado para doações de qualquer tipo, como remédios, botijão de gás e pagamento de contas de energia, água e telefone.

