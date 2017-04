'Não comento as decisões e a conduta processual do TSE', diz Temer no Rio

O presidente Michel Temer evitou novamente comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que adiou nesta terça-feira, 4, o julgamento das contas da chapa em que ele foi eleito com a ex-presidente Dilma Rousseff.

"Não comento as decisões e a conduta processual e procedimental do TSE", afirmou Temer, em rápida entrevista após pronunciamento à imprensa durante visita à Laad 2017, feira de negócios do setor de defesa, no Rio de Janeiro.

Questionado se o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estava certo ao dizer, mais cedo, que seria melhor o processo no TSE terminar logo, Temer concordou. "O presidente Rodrigo tem razão: quanto antes liquidar esse assunto... acaba essa história. É uma preocupação muito legítima do presidente Rodrigo Maia", afirmou Temer.

