Não adianta colar minha foto com Aécio, diz Janaína após provocações na internet

A advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no ano passado, escreveu em seu Twitter neste domingo, 21, que "assume" já ter acreditado no senador Aécio Neves (PSDB), mas que "errou". A jurista se defendeu de provocações que recebeu na internet após criticar o tucano.

"Não adianta colar minha foto com Aécio. Eu acreditei nele, errei, me decepcionei. Assumo! Quero vê-lo preso! Vocês querem Lula presidente!", escreveu na rede social.

Janaína, que já tinha criticado o tucano após a divulgação das gravações que mostram Aécio pedindo R$ 2 milhões da JBS, acabou virando alvo dos internautas na última semana. Eles relembraram o momento em que Janaína recebeu apoio de Aécio após discurso no Senado à época do impedimento de Dilma.

Outros criticaram o fato de a advogada, que foi protagonista no impeachment no ano passado, ainda não ter se manifestado na Câmara sobre o impedimento do presidente Michel Temer.

A advogada criticou, ainda, o fato de a JBS ter comprado dólares às vésperas do vazamento dos áudios da delação premiada de Joesley Batista.

"Comprar dólares e vender ações, aos bilhões, usando informação privilegiada, é crime e enseja prisão!", disse Janaína neste domingo. "Acordo de colaboração premiada alcança crimes passados, mas não crimes futuros! Depois da delação, os irmãos JBS praticaram novo delito."

