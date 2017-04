Na Saúde, crise afeta ?vitrine? da gestão Cabral

"Vitrine" da gestão Sérgio Cabral (PMDB), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vivem um cenário melancólico: a crise provocou atrasos nos pagamentos às Organizações Sociais (OSs) e isso se traduziu em menos médicos e menos remédios para a população.

Pacientes relatam que as farmácias estão esvaziadas e que não há reposições de insumos. Médicos e enfermeiros estão sobrecarregados. "Não há luz no fim do túnel a não ser que sejam retomados os repasses regulares", disse o presidente do Cremerj, Nelson Nahon.

A Secretaria de Saúde disse que atua com 40% do orçamento previsto para 2007 e mantém abertas 30 UPAs. A pasta negou que faltem medicamentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

