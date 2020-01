'Na Cueca', diz prefeito de cidade da Paraíba ao receber dinheiro

A Polícia Federal (PF) flagrou uma entrega de R$ 25 mil ao prefeito do município paraibano de Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes (PSDB). "Na cueca. A camisa é curta", afirma o prefeito na gravação ao guardar as notas. O vídeo e o áudio do encontro foram anexados à representação policial que culminou na Operação Pés de Barro, que resultou na prisão do prefeito. A defesa de Fernandes afirmou em nota que em momento oportuno "vai apresentar provas que vão restabelecer a verdade dos fatos". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.