Na CPLP, Brasil concentra esforços no desenvolvimento sustentável

Em quase dois anos na presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Brasil promoveu uma série de debates e esforços baseados em "A CPLP e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". O fechamento dos trabalhos ocorrerá hoje (17) e amanhã (18), em Cabo Verde.

O presidente Michel Temer e um grupo de ministros participam da 12ª Conferência de chefes de Estado e de governo da CPLP, na Ilha do Sol (Cabo Verde).

Criada em 1996, a CPLP é integrada por nove países: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Além dos países-membros, também há países associados que não têm o português como língua principal, mas mantêm assento no fórum para discutir os projetos de desenvolvimento e cooperação. São países associados Mauricio, Senegal, Geórgia, Japão, Namíbia, Turquia, Eslováquia, Hungria, República Tcheca e Uruguai e outros nove serão aprovados.

Ações

Em um ano e oito meses, foram assinados três acordos a operacionalização da Nova Visão Estratégica, a resolução sobre o reforço da cooperação entre a CPLP e os observadores associados e o Plano de Ação de Díli, voltado à difusão estratégica da língua portuguesa.

O Ministério da Educação organizou uma série de eventos em nível técnico, sobre os temas da educação profissional, alimentação escolar, educação de jovens e adultos e ensino de língua portuguesa.

No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, técnicos dos países da CPLP fizeram a oficina "Ciência e tecnologia aplicada às ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa".

Reuniões

De novembro de 2016 a julho deste ano, à frente da comunidade, 13 reuniões ministeriais no Brasil, além de encontros de técnicos e autoridades nas áreas de saúde, educação, cultura, governo digital e meio ambiente.

A primeira reunião ministerial foi em maio de 2017, quando houve encontro dos ministros da Cultura da CPLP, em Salvador. Depois, em junho, em Brasília, ocorreu a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e a Conferência de ministros da Justiça.

No ano passado houve, em Brasília, a 9ª Reunião dos ministros do Turismo, em seguida a 4ª Reunião de ministros da Saúde e 5ª Reunião de ministras da Igualdade de Gênero, em outubro. Em novembro, foi realizada 2ª Reunião de ministros de Energia, em Foz do Iguaçu (PR).

Em março de 2018, foi realizada a 3ª Reunião dos Ministros do Comércio, em Brasília, depois a 10ª Reunião dos ministros da Educação, em Salvador, e 7ª Reunião dos ministros do Ambiente e autoridades responsáveis pela Água nos Países da CPLP, em Brasília.

No mês passado, os ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior se reuniram em Brasília e no próximo dia 20 ocorrerá a 22ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros.