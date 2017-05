Na Câmara, apenas um projeto está pautado para votação hoje

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Projeto na sessão ordinária desta quinta-feira (18).

Em primeira discussão e votação será votado em Plenário o Projeto de Lei n° 8.441/17, que autoriza o Poder Executivo a desafetar área de domínio público municipal e doar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A proposta é de autoria do Poder Executivo Municipal.

A área será destinada à implantação de Unidade Técnico Científica da Fiocruz no Jardim das Nações, no Bairro Parati.

A sessão contará ainda com a participação de Viviane Vaz, proponente do Projeto Nova, que fará uso da Tribuna para falar sobre o Projeto que atua na necessidade urgente do desenvolvimento de ações que ajudem as pessoas envolvidas na exploração sexual, vitimizadas pela violência (física, sexual e psicológica) expostas a drogas entre outras situações, pois o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O convite foi feito pelo vereador Odilon de Oliveira.

Serviço - A sessão será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

