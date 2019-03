Na ALMS, diretor da Aneel reafirma disposição para explicar aumento de tarifa

Equipe técnica da Aneel veio ao Estado após ampla mobilização dos deputados estaduais

O diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone da Nóbrega, cumpre agenda nesta quinta-feira (14) em Mato Grosso do Sul, após mobilização dos deputados estaduais, que buscam explicar os motivos do recente aumento nas contas de energia elétrica dos consumidores de vários municípios do Estado e cobrar providências.

No primeiro compromisso do dia, Nóbrega esteve reunido com os deputados estaduais na sala da Presidência da Assembleia. “Estamos numa equipe com oito técnicos da Aneel para esclarecer os consumidores toda a formulação, processo regulatório, tarifa, fiscalização nos ativos da Energisa, indicadores comerciais e indicadores de qualidade. Teremos a oportunidade de promover um amplo e didático debate sobre a energia elétrica, um tema que tem sensibilizado a população sul-mato-grossense”, esclareceu.

O presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), ressaltou a preocupação dos 24 deputados estaduais com o custo elevado da tarifa de energia elétrica. "Todos estamos mobilizados e teremos uma reunião agora, em conjunto com o setor produtivo do Estado e a população em geral, para discutirmos a composição da tarifa", reiterou. Também participaram do encontro na Assembleia Legislativa os deputados Capitão Contar (PSL), Marçal Filho (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB) e Antônio Vaz (PRB), além do presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS), Sérgio Marcolino Longen.

Na sequência, Nóbrega e Corrêa foram para reunião na Escola da Construção Senai, no Bairro Coronel Antonino, com representantes da Fiems, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fecomércio (Federação do Comércio de MS), Energisa, Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) e OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil).