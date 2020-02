Na Alems, Zé Teixeira trabalha para garantir melhorias para 06 municípios

Foto: Divulgação

Deputado estadual pelo 7º mandato consecutivo, o deputado Zé Teixeira (DEM) – atual 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicações reivindicando melhorias em seis municípios de Mato Grosso do Sul.

“Fui eleito para representar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Minha missão é trabalhar duro para garantir progresso e melhorias para todos que vivem nas respectivas localidades”, justifica o parlamentar.

Em plenário, o deputado solicitou, em caráter reiterativo, a recuperação da pavimentação asfáltica da rodovia MS-338, no trecho entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, bem como, providências para a melhoria do sinal de telefonia móvel da Operadora Vivo, no município de Bodoquena, melhoria na qualidade de cobertura da telefonia móvel e transmissão de dados no município de Alcinópolis, notadamente nos Assentamentos Santa Fé e Vila Novo Belo Horizonte.

Teixeira também reivindicou a pavimentação asfáltica de cerca de 980 metros de extensão, na estrada de acesso, bem como no entorno da Total Pura - Empresa de Mineração Indústria e Comércio Ltda., localizada no km 68 da BR-163, no município de Itaquiraí.

Dourados – 2ª maior cidade de Mato Grosso do Sul, o município também foi pautado no trabalho de Zé Teixeira. O parlamentar apresentou indicações pedindo, em caráter de urgência, obras de recuperação de estradas vicinais do município de Dourados, em especial as localizadas nas regiões de Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, do Potrerito, Picadinha e Itahum e a realização deo bras de reforma, incluindo a pintura geral e reparo nas redes hidráulica e elétrica da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja, localizada no município.

“Minha atuação vai desde interceder por um sinal de telefonia móvel, viabilizar a substituição de ponte, pavimentação em rodovia, investimentos em saúde, educação e segurança pública. O importante é trabalhar duro para atender os sul-mato-grossenses. Esta é a minha missão”, finaliza o parlamentar.