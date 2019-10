Na Alems, deputado Zé Teixeira intercede por Ladário e Douradina

Foto: Divulgação

Atendendo aos pedidos da população de Douradina e Ladário, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou na Assembleia Legislativa, duas indicações que proporcionarão benefícios para estes dois importantes municípios Sul-mato-grossenses. As proposições do parlamentar foram destinadas ao secretário de Estado, Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Na primeira matéria, Zé Teixeira solicita junto ao Governo do Estado, que sejam realizadas obras de drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica das vias urbanas do Bairro SEAC, bem como das ruas que fazem parte da rota de transporte coletivo, em Ladário.

O parlamentar pediu também apoio Estadual e Federal, em uma ação conjunta na viabilização de recursos do Estado e União a serem investidos na aquisição de quatro ordenhadeiras, para atender a demanda de Agricultores Familiares do Município de Douradina.

De acordo com Zé Teixeira, as duas obras possibilitarão o progresso não só dos municípios, como também de todo Mato Grosso do Sul. “Proporcionaremos assim o desenvolvimento do Estado, melhorando a vida da nossa gente. Esta é a minha missão enquanto parlamentar”, ponderou o deputado.