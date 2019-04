Na Agehab, Renato Câmara reivindica construção casas populares em Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) se reuniu na manhã desta quarta-feira (10) com a diretora-presidente da Agehab (Agência Estadual de Habitação), Maria do Carmo Avesani Lopes, para discutir a implantação de novos programas habitacionais em Dourados. Acompanhado dos vereadores Silas Zanata (PPS) e Bebeto (PR), membros da Comissão de Habitação da Câmara Municipal de Dourados, o deputado cobrou do governo do Estado mais agilidade na destinação de recursos para a construção de mais casas populares no município.

Renato Câmara destacou à secretária que a demanda de famílias em busca da casa própria aumentou consideravelmente nos últimos dois anos em Dourados. Atualmente, em torno de 28 mil pessoas estão inscritas nos programas habitacionais do município.

“É preciso uma ação afirmativa do poder público para levar mais casas aos municípios. Dourados é o segundo município mais populoso do Estado e a demanda por novas habitações cresce de forma assustadora. Sabemos que a capitação de recursos federais para esse tipo de investimentos está cada mais complicada, o que exige ainda criatividade e harmonia entre o Estado e município para viabilizar novos projetos habitacionais. Nosso mandato está à disposição e vamos trabalhar, juntamente com os vereadores, para viabilizar recursos, por meio de emendas parlamentares, para investimentos em habitação em Dourados”, disse o deputado.

No encontro, Maria do Carmo informou que Dourados será beneficiado em breve com 190 novas unidades habitacionais do projeto Lote Urbanizado, que visa atender famílias com renda de até cinco salários mínimos e que não tenham sido beneficiadas em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal. Os lotes serão distribuídos para diversas regiões de Dourados, incluindo os distritos.

Nesta modalidade, o município participa com a doação do terreno e a assistência técnica (Engenheiro e mestre de obra), já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses.