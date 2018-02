Na abertura dos trabalhos na Câmara Municipal da Capital, Riedel destaca a parceria do governo com os municípios

A sessão contou com a presença dos vereadores de Campo Grande, assim como o Prefeito Marquinhos Trad e representantes do poder público municipal - Foto: Thiago Andrade

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, participou da Sessão Solene de abertura da 2ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, na Câmara Municipal de Campo Grande, representando o Governador Reinaldo Azambuja. O Secretário encontrou-se primeiramente com o presidente da casa legislativa, João Rocha, e logo seguiu para o plenário onde acompanhou a solenidade durante a manhã desta sexta-feira (2.2).

“Iniciamos um ano que será de muito trabalho para todos que estão em prol de uma causa, de fazer melhor na vida das pessoas”, afirmou o secretário. Riedel lembrou que quando Reinaldo Azambuja assumiu o governo, em 2015, o cenário era adverso, mas com força de propósito e responsabilidade muito grande foi possível superar a crise econômica que tomou conta do País.

“Estávamos preparados para o momento que chegou, de crise econômica, de dificuldade, e o que se avizinha agora é uma melhoria de cenário para que possamos encerrar esse mandato com sensação de que o trabalho foi cumprido”, afirmou. Riedel pontuou também que durante os últimos três anos foi possível construir parceiras efetivas com os 79 municípios. “Não foi diferente em Campo Grande. Viemos aqui e lançamos o programa Juntos Por Campo Grande dentro dessa Casa, com intuito de fazer um trabalho municipalista”.

O secretário ressaltou que, com esse trabalho, foi possível viabilizar apoio às áreas da saúde, segurança pública, infraestrutura, entre outras. “Atuamos junto aos municípios para entregar às pessoas o que elas esperam. Somamos esse esforço e obtivemos um saldo positivo, com harmonia e resultado”, aponta.

Trabalho coletivo

A sessão contou com a presença dos vereadores de Campo Grande, assim como o Prefeito Marquinhos Trad e representantes do poder público municipal. “Aqui existe um trabalho coletivo. Tudo que foi realizado pela administração em 2017, foi com a ajuda dos 29 vereadores”, afirmou Marquinhos.

O Presidente da Câmara, vereador João Rocha, também discursou, ressaltando: “Depois de eleitos, temos compromisso com todos os cidadãos. Acertamos e erramos, mas não pode ter má-fé. Você tem que estar sempre na boa intenção, pois é assim que vamos poder olhar nos olhos dos nossos colegas, do prefeito, dos secretários, e falar a verdade.”