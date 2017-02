Na abertura do ano legislativo, autoridades enfatizam papel estratégico da Assembleia

Autoridades, representantes de entidades e instituições dos mais diversos setores participaram, na manhã desta quinta-feira (2), da abertura da 3ª Sessão Legislativa de 10ª Legislatura. Eles reafirmaram a importância da Casa de Leis como protagonista de decisões importantes para Mato Grosso do Sul, com reflexos diretos na vida da população.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Elias Verruck, afirmou que 2017 será um ano de desafios e oportunidades, com medidas austeras para redução de custos. “Há um período de sacrifício, a reestruturação é muito importante por parte de todos os órgãos e a Assembleia Legislativa tem papel fundamental para que possamos encontrar alternativas e novas oportunidades na direção da sustentabilidade”, disse. Segundo ele, além de enxugar a máquina administrativa, o governo estuda a elaboração de projetos estratégicos que serão enviados em breve para aprovação dos deputados estaduais. “Todos queremos um Estado competitivo e, nesse sentido, as primeiras pautas serão relacionadas ao equilíbrio fiscal, aos incentivos, zoneamento e outras leis que nos permitam promover o desenvolvimento”, informou.

As ações estratégicas, por parte do governo, estão sendo esperadas ansiosamente nos municípios, na avaliação do prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Alberto Kruger (PSC). “A região Norte precisa muito de ajuda e parceria para se desenvolver e esperamos que, com essa importante e pacífica convivência entre os Poderes, isso possa se concretizar este ano”, afirmou. O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Augusto Santos Turine, disse que educação, ciência, tecnologia e inovação devem ser prioridades dos Poderes. “Nossa missão na universidade é agregar todos os esforços para que essas áreas sejam fundamentais para a gestão pública, estendendo parcerias com os governos, a Assembleia, prefeituras, e promovendo mais qualidade de vida para a população”.

Parceria também é palavra de ordem na avaliação do arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. “Saio daqui com uma segurança muito boa nessa união dos três Poderes e de todos aqueles que fazem o nosso Estado acontecer. As crises são grandes em todo o Brasil, mas certamente temos qualidades mais que suficientes para sermos um estado modelo para todo o nosso país”.

O delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, lembrou que a Casa de Leis sedia debates importantes para a população e agrega os demais Poderes. “Acreditamos como muito importante o início dos trabalhos legislativos, assim como a união entre os Poderes e instituições, que tem reflexo na saúde, educação e na segurança pública, que incomoda a maioria da população sul-mato-grossense”.

Também participaram da solenidade, no plenário Deputado Júlio Maia, representantes do Comando Militar do Oeste (CMO), Base Aérea, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Defensoria Pública, Procuradoria Geral de Justiça, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Câmara Municipal de Campo Grande, Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos.

