Municípios do Paraná e do Piauí têm novas eleições neste domingo

Os municípios de Primeiro de Maio (PR), Nova Fátima (PR) e Miguel Leão (PI) realizam hoje (6) eleições para definir prefeitos e vice-prefeitos. O novo pleito ocorre após a Justiça eleitoral determinar o afastamento dos candidatos eleitos em 2016.

Na cidade piauiense, Joel de Lima (PSD), conhecido como Professor Joel, foi eleito com 714 votos (53,52 %) e, com Jailson de Sousa (PT), vice na chapa, teve o registro cassado por abuso de poder político e econômico, por ter participado de inaugurações enquanto concorria à eleição. Embora tenha seguido com a candidatura até a última instância, Lima foi condenado a oito anos de inelegibilidade, restrição que se encerra somente em 2024.

Em Nova Fátima (PR), o candidato mais votado, José Ali Mehanna (PS B), conhecido como Dr. José, foi impedido de assumir o cargo por se enquadrar na Lei da Ficha Limpa. Já em Primeiro de Maio (PR), município com pouco mais de 11 mil habitantes, o Tribunal Superior Eleitoral considerou Mário Casanova (PP) inelegível. A corte manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do estado.

O eleitor que não puder votar deve justificar a ausência em até 60 dias. O requerimento pode ser protocolado em qualquer zona eleitoral.

