Mulheres recebem troféu Celina Jallad em sessão solene daqui a pouco

Nesta quarta-feira (29/3), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, a Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher. A proposição é da deputada Mara Caseiro (PSDB), em conjunto com as deputadas Antonieta Amorim (PMDB) e Grazielle Machado (PR). O objetivo da honraria é homenagear personalidades femininas que se destacam no Estado com a entrega do troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 03/2011.

O troféu leva o nome da ex-deputada Celina Jallad que faleceu em 28 de fevereiro de 2011 e se destacou no Legislativo estadual por sua atuação em defesa dos direitos das sul-mato-grossenses. Ela nasceu em Campo Grande (MS), filha do ex-governador Wilson Barbosa Martins e Nelly Martins. Em 1997 foi eleita vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na história do Parlamento. Já em novembro de 2010 Celina tomou posse como conselheira no Tribunal de Contas do Estado e foi a primeira mulher a ocupar o cargo em 30 anos de existência do tribunal.

"Nossa intenção é homenagear essas mulheres guerreiras, que fazem a diferença em nossa sociedade, atuando em várias frentes para transformar o nosso Mato Grosso do Sul em um estado mais justo e mais humano", destacou Mara Caseiro.

A solenidade é aberta ao público e imprensa. A Casa de Leis fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes.

Veja Também

Comentários