Mulheres em Debate discute inserção da mulher nos espaços de poder

Edição comemorativa ao Dia Internacional da Mulher vai ao no próximo domingo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), a TV Assembleia estreia mais uma edição do "Mulheres em Debate". O programa entra em sua décima segunda edição falando sobre a projeção das mulheres no mercado profissional, principalmente ocupando cargos de chefia e liderança em corporações ditas masculinas. O programa estreia neste domingo (1º), a partir das 10h.

As convidadas deste bate-papo são a tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue - Chefe da 7ª Seção do Estado Maior Geral da Corporação (Corpo Bombeiros MS) - e a Delegada Fernanda Félix - Delegada Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Entre os temas abordados estão os tabus ainda enfrentados pelas mulheres no dia a dia de trabalho, entre eles o preconceito e os avanços conquistados ao longo dos anos, além da luta no combate à violência de gênero.

O programa "Mulheres em Debate" é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher do Governo do Estado de MS. A programação da TV ALEMS pode ser conferida no Canal 9 da NET e também no Youtube.