MST ocupa prédio do Ministério do Planejamento, em Brasília

Cerca de 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) invadiram o prédio do Ministério do Planejamento, em Brasília, no início da manhã desta terça-feira, 17, segundo a Polícia Militar. Já o MST diz que há em torno de mil trabalhadores no local. O grupo cortou o cadeado de uma porta por volta das 5 horas da manhã e ocupa, desde então, o saguão do edifício.

Eles pedem para ser recebidos pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. PMs cercam o local em apoio a equipes da Polícia Federal, responsável pela segurança nos prédios do governo. Os manifestantes impedem o acesso dos funcionários do ministério.

Em comunicado publicado no Facebook, o MST afirma que a mobilização denuncia o "desmonte da política de reforma agrária e cobra a restituição de seus orçamentos". A entidade informa que iniciou uma jornada, junto a outros movimentos do campo, para pressionar o governo federal a restabelecer verbas previstas para a política agrária.

Até o momento, o Ministério não informou se pretender receber o grupo para uma audiência. Não há previsão de retirada à força pela polícia.