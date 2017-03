MST invade fazenda de Eike Batista em Minas Gerais

Mulheres integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram nesta quarta-feira, dia 8, uma fazenda de Eike Batista em Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A Fazenda Santa Terezinha tem 3 mil hectares e estaria improdutiva, segundo o MST.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um advogado de Eike registrou a ocorrência na Polícia Civil para entrar com pedido de reintegração de posse. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do empresário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

