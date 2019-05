MS tem potencial para fomentar o turismo para todos os públicos, diz Capitão Contar

Pelo menos 58,19% das pessoas que vem para o Mato Grosso do Sul, tem como foco o turismo em vez de visitas e negócios, de acordo com informações da pesquisa realizada pelo o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul. “Estes dados foram levantados no período de alta temporada, sendo de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. E o percentual é referente a 81.609 turistas. Mas o que alguns não sabem, é que o Estado tem muito mais a oferecer, porém precisamos debater, como faremos isso juntos”, explica o deputado estadual Capitão Contar (PSL), que propôs uma audiência pública para a próxima quarta-feira (8).

Contar é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, e responsável pelo evento “Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul”, que será realizado no plenário Deputado Júlio Maia, na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, às 14 horas. “Nosso objetivo é fomentar o turismo. Viva Mato Grosso do Sul. Viva as belezas naturais e riquezas do nosso Estado. Viva e reviva o nosso Estado”, frisa o parlamentar.

A pesquisa ainda traz dados relevantes sobre o tipo de turista que chega no Estado. Em 2019, no mês de janeiro foram 57% de solteiros que vieram para Mato Grosso do Sul, e em fevereiro, o público foi de 52,1% de casados. “Isso mostra que temos um turismo diversificado e com isso podemos oferecer opções diferentes, e que mais os agradam. Seja de pesca, lazer, feiras, passeios e aventuras. Oportunidades temos, só precisamos unir forças com as entidades, órgãos e representantes dos setores de transportes, viagens, restaurantes e hotelaria, para que possamos potencializar nosso Estado”, enfatiza o deputado estadual.

E ainda lembra que, “há cidades com grandes potenciais no Mato Grosso do Sul, mas que ainda não estão neste circuito de turismo. Acredito que com os dados em mãos, ideias e sugestões podemos fazer ainda mais, mas para isso, precisamos levar este debate até a audiência pública que deve ser realizada no dia 8”.

Informações – O evento contará com representantes do segmento e emitirá certificado de horas/aulas para os acadêmicos interessados. As inscrições poderão ser realizadas pelo e-mail cerimonial@al.ms.gov.br ou pelos telefones 67 3389-6359/6233.