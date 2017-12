MS tem apenas secretário Assis entre políticos com maior influência nas redes sociais

Secretário Carlos Alberto de Assis - Reprodução

O secretário Estadual de Administração, Carlos Alberto de Assis, foi o único de MS citado nesta quarta-feira (20) no Especial “Trunfo Político” do Estadão, que traz 50 perfis de políticos com maior influência nas redes sociais. Moderno, o secretário, que desde o início da gestão investe nas suas redes digitais sabe que essa ferramenta será importantíssima na próxima campanha.

Assis foi o coordenador das campanhas de Reinaldo Azambuja para a Prefeitura de Campo Grande em 2012 e ao governo do Estado em 2014. Também exerceu a função de presidente do PSDB e aos 59 anos atua como secretário, sendo um dos braços fortes do governador.

Trunfo político

