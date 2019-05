MS seguro: Coronel David faz alerta sobre roubo de gado no interior do Estado

Indicações do parlamentar visam melhorias para capital e interior

Durante sessão realizada na manhã desta quinta-feira (9) na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira, e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta a solicitação para que seja intensificado o policiamento nos assentamentos Santa Mônica, Patagônia, Nova Querência, Campo Verde e Paraíso, todos localizados na zona rural da cidade de Terenos. Roubos de gado na região tem sido constantes, e o aumento das rondas no local vão coibir as ações das quadrilhas e atender aos anseios dos proprietários e trabalhadores rurais.

“É inadmissível que homens de bens, que produzem para o progresso de Mato Grosso do Sul, sejam lesados por quadrilhas especializadas. Segurança Pública é direito de todos, e essa será minha luta diária aqui dentro da Casa de Leis,” ressaltou David.

Uma segunda indicação foi encaminhada pelo parlamentar ao Governador, Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, a solicitação de recursos para a construção de calçadas ao redor da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. O pedido visa levar acessibilidade aos alunos, professores, funcionários e demais moradores que transitam pelo local.

Por fim, Coronel David solicitou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e à Coordenadora Geral de Perícias, Glória Setsuko Suzuki, a necessidade de da instalação e operacionalização dos núcleos de análises laboratoriais forenses nas cidades de Ponta Porã e Corumbá, o que vai otimizar exames toxicológicos e descongestionar o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses da Capital.