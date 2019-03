MS poderá contar com Semana Estadual de Doação de Sangue

O deputado Renato Câmara (MDB) apresentou projeto de lei, durante a sessão plenária desta quarta-feira (27), que institui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Semana Estadual de Doação de Sangue, a ser comemorada anualmente entre 15 e 21 de agosto.

"O baixo estoque de sangue impacta diretamente na quantidade de procedimentos realizados, com suspensão de cirurgias e transplantes, afetando também a qualidade do atendimento dos pacientes com distúrbios hematológicos, crônicos e agudos", analisa Renato Câmara, na justificativa do projeto.

Segundo ele, os objetivos da proposta são conscientizar a sociedade, por meio de eventos e parcerias, com relação à importância do ato de doar sangue e medula óssea, além de sensibilizar novos voluntários para estimular a cultura solidária da doação. O texto segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e posterior votação em plenário.