MS pode ganhar semana sobre prevenção e enfrentamento à endometriose

O deputado Marcio Fernandes (MDB) apresentou Projeto de Lei, na sessão desta quinta-feira (28), com a intenção de instituir a semana Estadual de Educação Preventiva e do Enfrentamento à Endometriose. Se a iniciativa for aprovada, a data passará a compor o Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e será realizada na semana do dia 13 de março em comemoração à 1ª Endo Marcha no Brasil.

De acordo com a proposta, a doença acomete mulheres em idade reprodutiva desde a puberdade até a menopausa, atingindo de 10 a 15% das mulheres. A iniciativa ainda destaca que a endometriose pode causar infertilidade em 40% dos casos. “O diagnóstico desta enfermidade geralmente é feito muito tardio”, alegou o autor do projeto.

Para Fernandes, o projeto pretende a conscientização sobre a doença. “Por falta de informações as mulheres desconhecem as formas de tratamento. É de suma importância a aprovação deste projeto sobre a saúde pública para mulher”, defendeu.