MS Gás confirma que vai priorizar ramal do gasoduto para Sidrolândia

Gerson Claro e Beto Pereira fizeram gestões para garantir prioridade do gás em Sidrolândia

Durante audiência pública na Câmara Municipal de Sidrolândia, na noite dessa quinta-feira (26), diretores da MS Gás confirmaram que a companhia vai priorizar o projeto que levará o ramal do gasoduto para o município.

As gestões para que o empreendimento se concretize já vêm sendo feitas pelos deputados Gerson Claro (PP) e Beto Pereira (PSDB). Eles conversaram com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e com o diretor-presidente da MS Gás, Rudel Trindade, e garantiram posicionamento positivo sobre o ramal.

O gerente comercial da MS Gás, Luiz Antônio Duarte, esteve na audiência pública e explicou que a ideia da empresa é levar o gás natural até Dourados, passando por Sidrolândia, Maracaju e Itaporã.

Gerson Claro enfatizou que novas indústrias devem se instalar em Sidrolândia a partir da chegada do ramal do gás no município, trazendo emprego e desenvolvimento para a cidade e toda a região.

“Nossa conversa com o governador e com o Rudel foi muito positiva e isso só foi confirmado aqui na audiência pública, dentro daquilo que a gente já vem trabalhando, para fazer com que esse ramal seja eleito como prioridade pela MS Gás, e já foi confirmado que é prioridade. Diversificando essa matriz energética, abrimos possibilidade de uma energia mais barata, para ter mais empresas, mais empregos, mais renda, e mais desenvolvimento para o município”, afirmou o parlamentar.

O prefeito de Sidrolândia, Marcelo Áscoli, afirmou que a diversificação da matriz energética vai ampliar os negócios em Sidrolândia. Beto Pereira ressaltou que, confirmado o projeto do ramal do gás para o município, o próximo passo é trabalhar para acelerar o processo de licitação.

O presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Henrique Olindo, enalteceu a audiência pública como ferramenta de participação popular. “Nada mais justo do que o povo opinar sobre como será gasto o seu dinheiro”, disse.

Contorno rodoviário da BR-060

Durante a audiência pública, outro assunto discutido foi o projeto de construção do contorno rodoviário da BR-060. O superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Euro Nunes Varanis Júnior, participou dos debates e expôs detalhes técnicos sobre a obra.

Em um estudo recente, foi constatado que mais de 8 mil veículos circulam diariamente pela cidade. Desses, mais de 20% são de carga.

Gerson Claro lembrou que, além de danificar a malha asfática, os caminhões trazem risco constante de acidente na região.

“É sem dúvida uma necessidade, já que nós temos esse número grande de caminhões passando por dentro de Sidrolândia, e isso deverá triplicar em breve, então é um assunto que nos preocupa. A construção do contorno é inevitável, algo que temos que planejar agora pensando no desenvolvimento que está acontecendo e na expansão que ainda vai acontecer”, disse.

O DNIT informou que a obra deve custar R$ 40 milhões. Devido à escassez de recursos no órgão, Beto Pereira e Gerson Claro se comprometeram em buscar verba com a Bancada Federal, por meio de emendas parlamentares.

Também participaram da audiência pública vereadores de Dourados, Maracaju e Itaporã, além do representante da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Lucio Lagemann.