MS em Pesquisa: Educomunicação leva protagonismo e cidadania

Área que vem ganhando corpo nos últimos anos, a Educomunicação é o tema da atual edição do MS em Pesquisa, disponível na programação da TV Assembleia. Thiago Frison entrevistou a pesquisadora Me. Naiane Gomes de Mesquita, que falou dessa prática que une ferramentas de comunicação com o ensino.

Segundo a pesquisadora, a “Educomunicação estuda não só a relação entre a educação e a comunicação, mas busca, principalmente, por meio de iniciativas oportunizar que crianças e adolescentes possam exercer o protagonismo e a cidadania, por meio da função comunicativa, que é um direito universal”.

Ela investigou práticas de Educomunicação no estado, fazendo análises de um projeto encabeçado pelo Ministério da Educação chamado “Educom Rádio”, nos anos 2000. Vinte escolas de Mato Grosso do Sul foram escolhidas, quase a metade em Campo Grande. Durante o MS em Pesquisa, ela aponta suas considerações quanto a contribuição desse projeto para essas escolas.

