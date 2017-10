Terenos recebe pacote de recuperação asfáltica e sinalização para segurança no trânsito

Com 20855 habitantes, conforme estimativa do IBGE para 2017, a cidade tem recebido atenção especial do Governo do Estado. / Divulgação

Município mais próximo de Campo Grande, Terenos tem recebido obras restauração asfáltica e investimentos estaduais em sinalização para tornar o tráfego mais seguro em seu perímetro urbano.

Em maio deste ano, durante as comemorações de aniversário de emancipação política, Reinaldo Azambuja esteve presente e anunciou os investimentos por meio de convênio firmado com a Prefeitura. “É com alegria que o Estado pode participar dos 62 anos de Terenos e trazer investimentos importantes como estes”, destacou.

Uma viatura foi enviada pelo Governo para reforçar o trabalho da Polícia Militar no município, pelo programa MS Mais Seguro. Terenos também foi incluída na lista de beneficiados pelo Projeto Rondon, que levará ações de cidadania à população de municípios com até 30 mil habitantes, por meio do termo de cooperação assinado pelo governador.

Com palestras e oficinas oferecidas pela comunidade universitária aos gestores públicos, como agentes de saúde, de educação e assistentes sociais, será levada capacitação para temas como desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, saneamento básico e meio ambiente.

Saneamento é uma das áreas atendidas pelo Governo no município

Na área de saneamento, os investimentos do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), superam R$ 1 milhão, em obras de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

