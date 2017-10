Após ter decretado estado de emergência devido às chuvas, Tacuru recebe melhorias na infraestrutura das estradas

Após vários estragos provocados pelas chuvas do ano passado, o Governo do Estado decretou situação de emergência e promoveu uma série de melhorias na infraestrutura de Tacuru. Entre elas, está a construção de quatro pontes de concreto.

Foram empregados recursos estaduais também na recuperação de diversas rodovias vicinais, executada pavimentação asfáltica em vias urbanas, além das obras para controle de erosão e drenagem de águas pluviais nas rodovias MS-160 e MS-295. As intervenções foram feitas para assegurar segurança no deslocamento de quem vive na região.

Das quatro pontes, duas já foram concluídas, nas estradas Gramado e do assentamento Água Viva de Tacuru. Outras duas estão em fase de construção e deverão ser entregues ainda neste semestre. Além de impedir o isolamento da área rural do município, as pontes cumprem papel de integrar a região e facilitar seu desenvolvimento.

O município recebeu ainda do Governo uma estação de tratamento de esgoto e 22 mil metros de rede coletora, obras executadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), incluindo recursos federais. Quinze unidades habitacionais foram entregues a pequenos agricultores e outras 17 beneficiaram indígenas da aldeia Jaguapiré, investimentos na área de habitação.

Parceria com a Assembleia Legislativa garantiu ainda a liberação de recursos estaduais por meio de emendas parlamentares para a compra de materiais hospitalares e medicamentos.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Jornal do Estado MS