Servidores terão sunset com Beatles Maníacos

O fim do expediente de sexta-feira (27) promete ser diferente para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, com um show sunset da banda Beatles Maníacos no estacionamento em frente à Governadoria no Parque dos Poderes. O show da banda cover de um dos grupos musicais mais aclamados da história da música popular mundial acontece em comemoração ao dia do servidor público – 28 de outubro – e pelo aniversário de 40 anos do Estado.

Para quem não sabe, sunset são festas que aproveitam o pôr-do-sol do verão, e especialmente neste dia, os servidores poderão curtir o final do expediente na companhia dos colegas de trabalho e família, ao som das canções mais conhecidas dos Beatles, interpretadas pelos cinco integrantes da banda cover: Miguelito (Ringo Starr), Daniel Aigner (Paul McCartney), Eloy Paulucci (George Harrison), Xandão (John Lennon), e Ana Gabriella (Billy Preston).

Criada há 15 anos pelo baterista Miguelito, a banda Beatles Maníacos resgata a memória do quarteto de Liverpool. Além da caracterização e de instrumentos que remetem à década de 60, a banda traz no repertório os maiores sucessos dos Beatles, como Revolution, Yesterday, Hey Jude e Come Together. Todas com arranjos originais, e vocais alinhados para manter a fidelidade das interpretações, numa tentativa de fazer o público viajar no tempo.

Para participar não é preciso fazer inscrição, como explica o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis: “A Semana do Servidor foi planejada com maior carinho. Queremos proporcionar momentos únicos que o nosso servidor possa curtir com os colegas do trabalho, e que possa trazer a família para vivenciar isso também, como é o caso do show dos Beatles Maníacos, Caminhada do Servidor com o grupo Sampri e o show da Alzira e Tetê Espíndola. Não precisa fazer inscrição, basta comparecer e se divertir” frisou. Lembrando que apenas quando houver sorteio de prêmios há necessidade de o servidor do executivo estadual fornecer o número da matrícula na entrada do evento para concorrer.

A ação integra a programação da Semana do Servidor Público, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), responsável pela promoção, valorização e qualidade de vida do servidor público do executivo estadual.

23/10, 15h

Auditório Germano de Barros

Homenagem Servidor Ativo – 40 anos

24/10, 15h

Governadoria

Lançamento Rádio online “MS no Rádio”

25/10, 9h

Governadoria

Solenidade de Entrega do XII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação